Посол Ерхов заявил, что Россия изучает с партнерами альтернативы зерновой сделке

«В первую очередь речь идет о государствах Африки. Уделяем этому вопросу первостепенное внимание, поставляем африканским друзьям пшеницу, ячмень, кукурузу, другие зерновые культуры, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН», — рассказал дипломат.

Ерхов отметил, что в 2022 году Москва экспортировала в Африку 11,5 млн тонн продовольствия, в первой половине текущего года – около 10 млн тонн.

Посол также напомнил, что в ближайшие месяцы Россия планирует поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна безвозмездно. Кроме того, РФ готова передать минеральные удобрения беднейшим странам. По словам дипломата, зерновая сделка – «не панацея» для удовлетворения нужд в продовольствии.

«Альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами», — подчеркнул Ерхов.

