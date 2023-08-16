Посол Ерхов заявил, что Россия изучает с партнерами альтернативы зерновой сделке
Россия совместно с партнерами изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, пишет газета Star.
«В первую очередь речь идет о государствах Африки. Уделяем этому вопросу первостепенное внимание, поставляем африканским друзьям пшеницу, ячмень, кукурузу, другие зерновые культуры, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН», — рассказал дипломат.
Ерхов отметил, что в 2022 году Москва экспортировала в Африку 11,5 млн тонн продовольствия, в первой половине текущего года – около 10 млн тонн.
Посол также напомнил, что в ближайшие месяцы Россия планирует поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна безвозмездно. Кроме того, РФ готова передать минеральные удобрения беднейшим странам. По словам дипломата, зерновая сделка – «не панацея» для удовлетворения нужд в продовольствии.
«Альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами», — подчеркнул Ерхов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru