Посол Белоруссии: Разрешение на удары вглубь РФ ведет к эскалации

По его словам, подобное решение не может поддержать «ни один здравомыслящий человек».

«Я надеюсь, в конечном счёте решения не будут приняты... Безусловно, это негативный фактор, который не несёт мир», - заключил дипломат.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разрешение на удары вглубь России сорвет переговоры о мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».