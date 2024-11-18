Посол Белоруссии: Разрешение на удары вглубь РФ ведет к эскалации

Возможное решение США разрешить Украине дальнобойные ракетные удары вглубь России ведёт к эскалации. Об этом журналистам заявил посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.

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По его словам, подобное решение не может поддержать «ни один здравомыслящий человек».

«Я надеюсь, в конечном счёте решения не будут приняты... Безусловно, это негативный фактор, который не несёт мир», - заключил дипломат.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разрешение на удары вглубь России сорвет переговоры о мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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