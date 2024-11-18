Бербок назвала важным разрешение США бить вглубь России
Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS. Об этом сообщает Reuters.
По её словам, разрешение американской стороны на удары вглубрь России «является не переосмыслением, а усилением того, что уже было сделано другими партнёрами».
«Это крайне важно в данный момент», — подчеркнула Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по российской территории наносит не Украина, а те страны, которые дают её соответствующие разрешения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru