По её словам, разрешение американской стороны на удары вглубрь России «является не переосмыслением, а усилением того, что уже было сделано другими партнёрами».

«Это крайне важно в данный момент», — подчеркнула Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по российской территории наносит не Украина, а те страны, которые дают её соответствующие разрешения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

