Антонов заявил, что США в любом случае разработают новые санкции
Посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что США в любом случае разработают новые ограничительные меры против Москвы, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, вопрос только в том, когда США решит их ввести. Дипломат считает, что санкции являются недопустимыми мерами. «Санкции мы признаем те, которые одобряет Совет Безопасности Организации объединенных Наций», — заявил посол.
По его словам, американские сенаторы и конгрессмены соревнуются в том, кто «готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьезный ущерб экономическому, политическому имиджу страны».
Антонов отметил, что пока неизвестно, к чему в итоге придут республиканцы и демократы.
Напомним, рейтинговое агентство Moody's представила три варианта ограничительных мер в отношении России в случае обострения украинского конфликта. Наиболее возможными сценариями станут рестрикции на вторичном рынке государственных долговых обязательств, запрет на доступ российских банков к международным платежным системам, а также включение крупных госбанков РФ в «чёрный» список SDN.
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