Антонов заявил, что США в любом случае разработают новые санкции

По его словам, вопрос только в том, когда США решит их ввести. Дипломат считает, что санкции являются недопустимыми мерами. «Санкции мы признаем те, которые одобряет Совет Безопасности Организации объединенных Наций», — заявил посол.

По его словам, американские сенаторы и конгрессмены соревнуются в том, кто «готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьезный ущерб экономическому, политическому имиджу страны».

Антонов отметил, что пока неизвестно, к чему в итоге придут республиканцы и демократы.

Напомним, рейтинговое агентство Moody's представила три варианта ограничительных мер в отношении России в случае обострения украинского конфликта. Наиболее возможными сценариями станут рестрикции на вторичном рынке государственных долговых обязательств, запрет на доступ российских банков к международным платежным системам, а также включение крупных госбанков РФ в «чёрный» список SDN.

