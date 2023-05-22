Посол Антонов: удары по Крыму расценивались бы как атака на любой другой российский субъект

Вашингтон должен осознавать, что удары украинской армии по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой регион РФ, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части "благословения" киевского режима на воздушные атаки по полуострову», — сказал он. Дипломат указал на важность того, чтобы США полностью отдавали себе отчет о возможных ответных мерах со стороны Москвы.

Ранее США разрешили Украине применять поставленное оружие по целям в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАКрымАнатолий Антонов

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