Посол Антонов: удары по Крыму расценивались бы как атака на любой другой российский субъект
Вашингтон должен осознавать, что удары украинской армии по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой регион РФ, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части "благословения" киевского режима на воздушные атаки по полуострову», — сказал он. Дипломат указал на важность того, чтобы США полностью отдавали себе отчет о возможных ответных мерах со стороны Москвы.
Ранее США разрешили Украине применять поставленное оружие по целям в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По объектам в Днепропетровске нанесен мощнейший комбинированный удар
- Посол Антонов: удары по Крыму расценивались бы как атака на любой другой российский субъект
- Украинские военные отводят терминалы Starlink в тыловые районы
- Минфин США: страна может не дотянуть до 15 июня
- Захарова обвинила администрацию США в событиях в Хиросиме и Артемовске
- Рогов: Россия наносит удары по складам украинских войск
- СМИ: ЕС отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT
- В Одесской области объявили воздушную тревогу
- RusVesna: ЧВК «Вагнер» идет на поселок Хромово
- СМИ: Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru