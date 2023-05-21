США разрешили Украине применять поставленное оружие по целям в Крыму

«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина», - заявил представитель американской администрации.

США направят на военную помощь Украине $375 миллионов, сообщил президент США Джо Байден. В заявлении на сайте Белого дома говорится, что Вашингтон готов «удовлетворить неотложные потребности» Киева на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

