США разрешили Украине применять поставленное оружие по целям в Крыму
Соединенные Штаты не возражают против применения своего оружия для ударов по Крыму. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина», - заявил представитель американской администрации.
США направят на военную помощь Украине $375 миллионов, сообщил президент США Джо Байден. В заявлении на сайте Белого дома говорится, что Вашингтон готов «удовлетворить неотложные потребности» Киева на поле боя, передает «Радиоточка НСН».
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