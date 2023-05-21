США разрешили Украине применять поставленное оружие по целям в Крыму

Соединенные Штаты не возражают против применения своего оружия для ударов по Крыму. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Байден выступил за гарантирующее суверенитет Украины решение конфликта

«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина», - заявил представитель американской администрации.

США направят на военную помощь Украине $375 миллионов, сообщил президент США Джо Байден. В заявлении на сайте Белого дома говорится, что Вашингтон готов «удовлетворить неотложные потребности» Киева на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеКрымУкраинаСША

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