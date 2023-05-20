Константинов: Передача Крыма УССР не была юридически оформлена

Процесс передачи Крыма Украине в 1954 году не был юридически оформлен, при принятии решения были допущены грубые и вопиющие нарушения. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

В Крыму проработают обращение об отмене указа о передаче полуострова Украине

Ранее политик поручил проработать обращение в Конституционный суд РФ об отмене указа о передаче полуострова УССР.

«Процесс нашего приема, передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», — указал Константинов.

По его словам, принявшие решение о передаче Крыма органы не обладали такими полномочиями. Также при переходе региона из состава одной республики в другую не были прописаны гарантии защиты культурных, языковых и региональных традиций. Константинов подчеркнул, что это лишь небольшая часть нарушений.

«Исходя из этого, Крым находится в составе России по законодательству, действовавшему до 1954 года, и никогда из ее состава не выпадал», — заключил политик.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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