Константинов: Передача Крыма УССР не была юридически оформлена

Ранее политик поручил проработать обращение в Конституционный суд РФ об отмене указа о передаче полуострова УССР.

«Процесс нашего приема, передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», — указал Константинов.

По его словам, принявшие решение о передаче Крыма органы не обладали такими полномочиями. Также при переходе региона из состава одной республики в другую не были прописаны гарантии защиты культурных, языковых и региональных традиций. Константинов подчеркнул, что это лишь небольшая часть нарушений.

«Исходя из этого, Крым находится в составе России по законодательству, действовавшему до 1954 года, и никогда из ее состава не выпадал», — заключил политик.

