Посол Антонов: Стоит цель вернуть из тюрем в США домой всех россиян

Сотрудники дипломатических миссий России в США «не успокоятся» до тех пор, пока не вызволят из американских тюрем всех россиян, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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«Несмотря на наши обескровленные генеральные консульства в Нью-Йорке, в Хьюстоне, в Вашингтоне, хочу сказать, что мы не успокоимся до тех пор, пока окончательно все наши сограждане не вернутся домой, не вернутся к семьям», — заявил он.

Как отметил дипломат, в настоящее время в тюрьмах в США содержатся около 115 россиян, экстрадированных или задержанных по надуманным обвинениям.

Ранее в США арестовали россиянина по обвинению в обходе санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
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