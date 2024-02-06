Посол Антонов: Стоит цель вернуть из тюрем в США домой всех россиян

«Несмотря на наши обескровленные генеральные консульства в Нью-Йорке, в Хьюстоне, в Вашингтоне, хочу сказать, что мы не успокоимся до тех пор, пока окончательно все наши сограждане не вернутся домой, не вернутся к семьям», — заявил он.

Как отметил дипломат, в настоящее время в тюрьмах в США содержатся около 115 россиян, экстрадированных или задержанных по надуманным обвинениям.

Ранее в США арестовали россиянина по обвинению в обходе санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

