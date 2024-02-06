Посол Антонов: Стоит цель вернуть из тюрем в США домой всех россиян
Сотрудники дипломатических миссий России в США «не успокоятся» до тех пор, пока не вызволят из американских тюрем всех россиян, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Несмотря на наши обескровленные генеральные консульства в Нью-Йорке, в Хьюстоне, в Вашингтоне, хочу сказать, что мы не успокоимся до тех пор, пока окончательно все наши сограждане не вернутся домой, не вернутся к семьям», — заявил он.
Как отметил дипломат, в настоящее время в тюрьмах в США содержатся около 115 россиян, экстрадированных или задержанных по надуманным обвинениям.
Ранее в США арестовали россиянина по обвинению в обходе санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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