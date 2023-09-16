В МИД РФ приговор США россиянину Клюшину назвали политическим заказом
В МИД РФ считают, что приговор суда россиянина, учредителя IT-компании «М13» Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы является примером карательного характера американской системы правосудия. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве РИА Новости.
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«Приговор Клюшину, отцу пятерых детей, который не пошел на сделку со следствием и получил за это многолетнее тюремное заключение, – еще один пример предвзятости и карательной направленности американской Фемиды, беспрекословно выполняющей откровенные политические заказы», — отметили в министерстве.
Компания Клюшина создала систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». Ее используют в администрации президента РФ, российском правительстве и других ведомствах, чтобы проанализировать реакцию СМИ и пользователей в Сети. В США россиянина обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами, которая стала возможна благодаря якобы похищенной информации.
Клюшин арестован в марте 2021 года в Швейцарии по запросу США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru