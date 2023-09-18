В США арестовали россиянина по обвинению в обходе санкций

Гражданин России Максим Марченко арестован в США по обвинению в обходе санкций против РФ, говорится в сообщении министерства юстиции Соединенных Штатов.

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По данным прокуратуры, россиянин через подставные компании закупал партии микроэлектроники двойного назначения. Речь идет об OLED-микродисплеях, которые могут используются в оптических прицелах и приборах ночного видения.

Также россиянину предъявили обвинения в отмывании денег и контрабанде. Ему грозит более 100 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы США ранее арестовали 20-летнего россиянина по подозрению в совершении киберпреступлений, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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