Посол Антонов: США ведут фронтальное наступление на Россию

По его словам, таким образом, Вашингтон старается помешать развитию России, росту «благосостояния простых людей». Как указал дипломат, санкции со стороны американской администрации являются хаотичными и не имеют никакого смысла.

Также Антонов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

