Посол Антонов: США ведут фронтальное наступление на Россию

Американские власти пытаются вести фронтальное наступление на Москву «везде и всюду», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

Посол Антонов: Политика США в отношении Украины провалилась

По его словам, таким образом, Вашингтон старается помешать развитию России, росту «благосостояния простых людей». Как указал дипломат, санкции со стороны американской администрации являются хаотичными и не имеют никакого смысла.

Также Антонов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

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