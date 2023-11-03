Посол Антонов: США ведут фронтальное наступление на Россию
3 ноября 202305:18
Американские власти пытаются вести фронтальное наступление на Москву «везде и всюду», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.
По его словам, таким образом, Вашингтон старается помешать развитию России, росту «благосостояния простых людей». Как указал дипломат, санкции со стороны американской администрации являются хаотичными и не имеют никакого смысла.
Также Антонов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru