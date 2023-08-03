Посол Антонов: США давно нарушают ДСНВ

По его словам, Вашингтон не соблюдает основные лимиты договора, ограничивающие количество стратегических вооружений. Американские власти неправомерно вывели из-под зачета пусковые установки баллистических ракет подводных лодок и тяжелые бомбардировщики.

Как считает дипломат, важную роль в развитии кризиса вокруг ДСНВ сыграла развязанная против Москвы гибридная война, цель которая заключается в нанесении РФ стратегического поражения.

США разместили 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений, сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

