Посол Антонов: США давно нарушают ДСНВ
Руководство Соединенных Штатов давно нарушает положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.
По его словам, Вашингтон не соблюдает основные лимиты договора, ограничивающие количество стратегических вооружений. Американские власти неправомерно вывели из-под зачета пусковые установки баллистических ракет подводных лодок и тяжелые бомбардировщики.
Как считает дипломат, важную роль в развитии кризиса вокруг ДСНВ сыграла развязанная против Москвы гибридная война, цель которая заключается в нанесении РФ стратегического поражения.
США разместили 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений, сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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