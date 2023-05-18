Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам «делиться информацией»

Призыв ЦРУ США к гражданам России делиться чувствительной информацией является не первой провокацией, так как речь идет о скоординированной кампании в рамках гибридной войны против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Захарова анонсировала ответ России на вербовку россиян ЦРУ

Как указал дипломат, провалив «санкционный блицкриг» и понимая невозможность нанести России военное поражение, западные страны стараются посеять смуту в российском обществе.

Ранее ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ЦРУРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

Горячие новости

Все новости

партнеры