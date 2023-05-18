Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам «делиться информацией»
Призыв ЦРУ США к гражданам России делиться чувствительной информацией является не первой провокацией, так как речь идет о скоординированной кампании в рамках гибридной войны против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Как указал дипломат, провалив «санкционный блицкриг» и понимая невозможность нанести России военное поражение, западные страны стараются посеять смуту в российском обществе.
Ранее ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru