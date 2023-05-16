ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

Центральное разведывательное управление США создало Telegram-канал, в котором пытается вербовать россиян, размещая пропагандистские видеоролики. Об этом сообщает СNN.

Шпионские соцсети. Западная разведка пытается вербовать россиян

Спецслужба «установила присутствие» в мессенджере для тех, «кто чувствует необходимость сотрудничать с управлением». ЦРУ опубликовала пропагандистский видеоролик на русском языке. Управление указало, что заинтересовано в получении данных «об экономике или высшем руководстве» России. ЦРУ приглашает к сотрудничеству офицеров, дипломатов, ученых и других, пишет Ura.ru.

Представители ведомства подтвердили журналистам, что с помощью Telegram-канала и соцсетей рассчитывают получить от граждан РФ информацию, «в которой нуждаются» США.

Ранее СМИ сообщили, что ФБР пытается вербовать россиян для сбора разведданных через соцсети, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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