ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

Спецслужба «установила присутствие» в мессенджере для тех, «кто чувствует необходимость сотрудничать с управлением». ЦРУ опубликовала пропагандистский видеоролик на русском языке. Управление указало, что заинтересовано в получении данных «об экономике или высшем руководстве» России. ЦРУ приглашает к сотрудничеству офицеров, дипломатов, ученых и других, пишет Ura.ru.

Представители ведомства подтвердили журналистам, что с помощью Telegram-канала и соцсетей рассчитывают получить от граждан РФ информацию, «в которой нуждаются» США.

Ранее СМИ сообщили, что ФБР пытается вербовать россиян для сбора разведданных через соцсети, напоминает RT.

