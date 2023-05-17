Захарова анонсировала ответ России на вербовку россиян ЦРУ

Она заявила, что Москва даст отпор злонамеренной активности и распространению подстрекательских материалов.

Отмечается, что ЦРУ создало соответствующий Telegram-канал для вербовки россиян 13 мая. Три дня спустя в нем появился двухминутный видеоролик, в котором персонажи предлагали сотрудничество с ЦРУ гражданам, имеющим сведения об экономике или высшем руководстве России. Сотрудники ведомства в интервью CNN подтвердили подлинность канала и заявили, что надеются получить сведения, необходимые США.

Ранее сообщалось, что ФБР пытается вербовать россиян через социальные сети для сбора разведывательных данных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

