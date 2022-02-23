Посол Антонов предупредил о последствиях санкций США для мировых финансовых и энергетических рынков

«Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство. Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», - считает Антонов.

Также российский посол подчеркнул, что антироссийские санкции США ничего не решат.

«История далеко не всех учит. В отношении России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций», - отметил дипломат.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение президента России Владимира Путина о вводе российских войск в Донбасс принесет мир региону, но россиян ждет очередная порция санкций от США.

«Что касается последствий… Понятно, что американцы введут очередную порцию санкций из зада. Именно из зада, а не из ада. Даже при нынешнем саботаже большей части экономического блока правительства, включая Центробанк, полностью преодолеть последствия западных ограничений мы сможем года через три. Если столь явного саботажа не будет, то года через полтора-два», - отметил Вассерман.

