Посол Антонов предупредил о последствиях санкций США для мировых финансовых и энергетических рынков

Санкции, объявленные администрацией США во вторник, больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. При этом последствия рестрикций в отношении России почувствуют и простые американцы. Ответ посла РФ в США Анатолия Антонова журналистам относительно новых американских ограничений приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook.

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«Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство. Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», - считает Антонов.

Также российский посол подчеркнул, что антироссийские санкции США ничего не решат.

«История далеко не всех учит. В отношении России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций», - отметил дипломат.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение президента России Владимира Путина о вводе российских войск в Донбасс принесет мир региону, но россиян ждет очередная порция санкций от США.

«Что касается последствий… Понятно, что американцы введут очередную порцию санкций из зада. Именно из зада, а не из ада. Даже при нынешнем саботаже большей части экономического блока правительства, включая Центробанк, полностью преодолеть последствия западных ограничений мы сможем года через три. Если столь явного саботажа не будет, то года через полтора-два», - отметил Вассерман.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против РоссииАнатолий Антонов
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