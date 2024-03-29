Посол Антонов назвал непристойными оскорбления Байдена в адрес Путина
29 марта 202404:02
Оскорбления со стороны американского президента Джо Байденом в адрес российского лидера России Владимира Путина являются непристойными и неприемлемыми, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.
По его словам, глава Белого дома позволяет себе столь резкие замечания. Дипломат отметил, что озвучил в американской администрации позицию Москвы о неприемлемости подобных слов.
Ранее Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «мясником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-советник Болтон: Трамп в случае переизбрания добьется выхода США из НАТО
- Посол Антонов назвал непристойными оскорбления Байдена в адрес Путина
- С места мемориала в «Крокус Сити Холле» убирают свечи
- Гладков: В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
- В США сравнили российских чиновников с продавцами навоза из-за слов о теракте
- СМИ: Пассажир рейса Москва — Пермь попал в реанимацию
- Минобороны Украины: Открытие второго центра рекрутинга связан с «высоким спросом»
- Пассажир «Аэрофлота» впал в кому после нескольких часов ожидания вылета из Бангкока
- В Москве найден схрон напавших на «Крокус» террористов
- РКН: Нет необходимости ограничивать работу Telegram в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru