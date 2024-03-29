Посол Антонов назвал непристойными оскорбления Байдена в адрес Путина

Оскорбления со стороны американского президента Джо Байденом в адрес российского лидера России Владимира Путина являются непристойными и неприемлемыми, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.

Белый дом: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США

По его словам, глава Белого дома позволяет себе столь резкие замечания. Дипломат отметил, что озвучил в американской администрации позицию Москвы о неприемлемости подобных слов.

Ранее Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «мясником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

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