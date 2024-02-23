Белый дом: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США

По его словам, это связано угрозами нацбезопасности, исходящими от Москвы. «И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», — сказал он.

Отмечается, что среди вызовов нацбезопасности, которые по оценке Вашингтона исходят от России — конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном.

Байден назвал Путина «мясником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

