Белый дом: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США

В США объяснили оскорбительные высказывания главы государства Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирбиа.

Путин назвал обзывательство Байдена в свой адрес «адекватной реакцией»

По его словам, это связано угрозами нацбезопасности, исходящими от Москвы. «И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», — сказал он.

Отмечается, что среди вызовов нацбезопасности, которые по оценке Вашингтона исходят от России — конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном.

Байден назвал Путина «мясником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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