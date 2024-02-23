Белый дом: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США
В США объяснили оскорбительные высказывания главы государства Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирбиа.
По его словам, это связано угрозами нацбезопасности, исходящими от Москвы. «И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», — сказал он.
Отмечается, что среди вызовов нацбезопасности, которые по оценке Вашингтона исходят от России — конфликт на Украине, якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе и отношения Москвы с Тегераном.
Байден назвал Путина «мясником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru