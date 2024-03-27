Байден назвал Путина мясником
27 марта 202404:02
Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «мясником», сообщает ТАСС.
Это произошло во время рассуждения о возможности привлечения дополнительных средств в страну. Глава Белого дома предложил повысить налоги для американских миллиардеров.
«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — сказал Байден.
Ранее Байден также назвал Путина «мясником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru