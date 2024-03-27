Байден назвал Путина мясником

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «мясником», сообщает ТАСС.

Белый дом: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США

Это произошло во время рассуждения о возможности привлечения дополнительных средств в страну. Глава Белого дома предложил повысить налоги для американских миллиардеров.

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — сказал Байден.

Ранее Байден также назвал Путина «мясником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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