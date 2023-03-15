Посол Антонов: американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ

«Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?», - задался вопросом дипломат. По словам Антонова, американский многоцелевой ударный беспилотник может нести 1,7 тыс. кг взрывчатки и несколько бомб.

Посол подчеркнул, что Москва считает инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией.

