Посол Антонов: американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ

Самолеты и корабли Соединенных Штатов не должны приближаться к границам России, сообщил журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

Пентагон: Россия не поднимала обломки американского беспилотника

«Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?», - задался вопросом дипломат. По словам Антонова, американский многоцелевой ударный беспилотник может нести 1,7 тыс. кг взрывчатки и несколько бомб.

Посол подчеркнул, что Москва считает инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Посольство СШААнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры