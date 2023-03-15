Пентагон: Россия не поднимала обломки американского беспилотника
Американские власти считают, что Россия пока не поднимала обломки беспилотника США из акватории Черного моря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Патрика Райдера.
Он не уточнил, планирует ли Вашингтон поднять из моря обломки MQ-9. Представитель военного ведомства предложил обратиться к Военно-морским силам США и уточнить, какими средствами они располагают в этом регионе.
Ранее в Пентагоне заявили, что перехваченный российскими истребителями летательный аппарат США выполнял разведывательную функцию над Черным морем, заявили в американском военном ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru