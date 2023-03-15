Посол РФ в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником

Москва считает инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, сообщил посол России в США Анатолий Антонов после визита в американский Госдепартамент, куда его вызвали для обсуждения данного вопроса.

Пентагон подтвердил, что упавший в Черное море беспилотник выполнял разведывательную миссию

По словам дипломата, его контакты с Вашингтоном относительно данного инцидента можно охарактеризовать как «конструктивные». Стороны обменялись в Госдепе позициями и озабоченностями по ситуации с упавшим аппаратом.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия не поднимала обломки американского беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:БеспилотникиСШААнатолий АнтоновПосол США в России
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