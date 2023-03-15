Посол РФ в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником

По словам дипломата, его контакты с Вашингтоном относительно данного инцидента можно охарактеризовать как «конструктивные». Стороны обменялись в Госдепе позициями и озабоченностями по ситуации с упавшим аппаратом.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия не поднимала обломки американского беспилотника.

