Послы России и Китая раскритиковали американский «Саммит за демократию»
Организуемый США «Саммит за демократию» способствует разжиганию идеологической конфронтации и созданию «разделительных линий» в мире. Об этом говорится в совместной статье послов РФ и КНР в США Анатолия Антонова и Цинь Гана для The National Interest.
«Очевидный продукт менталитета холодной войны, [саммит] разжигает идеологическую конфронтацию и [способствует образованию] в мире раскола, создавая новые "разделительные линии"», — отмечается в материале.
Послы подчеркивают, что Пекин и Москва решительно отвергают этот шаг.
По словам дипломатов, демократия - универсальное право всех народов и не является прерогативой одной страны либо группы стран. Антонов и Цинь Ган указали, что не стоит беспокоиться о демократии в России и Китае, и некоторым странам лучше обратить внимание на свою внутреннюю ситуацию.
«Саммит за демократию» состоится 9-10 декабря в режиме видеоконференции, на мероприятие приглашены 110 стран и территорий. Россия и Китай не вошли в этот список.
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