США не пригласили Россию на «Саммит за демократию»

Кроме того, на саммит не пригласили Китай, Турцию, Венгрию, Египет, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, ОАЭ.

В число стран-участников «Саммита за демократию» вошли почти все страны Евросоюза, Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Украина, Армения, Грузия, Израиль, Ирак. Кроме того, среди приглашенных — Тайвань, который большинство стран признают как одну из провинций Китая, отмечает RT.

«Саммит за демократию» состоится 9-10 декабря в режиме видеоконференции, пишет Ura.ru.

