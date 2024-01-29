Послы ЕС согласовали использование доходов от замороженных активов РФ
Послы стран Евросоюза предварительно согласовали конфискацию доходов от замороженных активов Центробанка России, пишет РИА Новости со ссылкой на бельuийское председательство в Совете ЕС.
В сообщении говорится, что доходы от замороженных активов направят на «поддержку реконструкции Украины».
По информации Reuters, Евросоюзу придется отказаться от идеи конфисковать российские активы. Агентство утверждает, что европейских чиновников беспокоят юридические последствия изъятия и реакция инвесторов.
Бельгия ранее приняла решение передать Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru