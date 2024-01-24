Комитет Сената США поддержал передачу активов РФ Украине
Комитет по иностранным делам американского Сената поддержал законопроект о передаче Украине заблокированных активов Банка России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.
Законопроект поддержали 20 сенаторов. Против выступил один.
В тексте документа говорится, что российские активы направят в качестве дополнительной помощи Украине. При этом отмечается, что США должны предпринимать подобные действия лишь в тесной координации с международными союзниками.
После одобрения комитетом законопроект вынесут на голосование всего состава Сената. Также документ должна одобрить Палата представителей. Затем проект передадут президенту Джо Байдену.
По данным Reuters, Евросоюз не сможет конфисковать замороженные российские средства, пишет ОТР. Агентство полагает, что Брюссель боится реакции инвесторов, которые могут начать выходить из европейских активов, сообщает «Радиоточка НСН».
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