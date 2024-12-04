«Послушает Макрона»: Почему Сербия не примет «протестный» закон об иноагентах
Стеван Гайич заявил НСН, что предложенный законопроект об иноагентах – это лишь рекламная акция для России, а на самом деле Вучич будет прислушиваться к Европе.
Сербские власти не примут закон об иноагентах, так как на самом деле лидер страны Александр Вучич настаивает на европейской интеграции, а в сторону России делает лишь приятные жесты, заявил НСН сербский политолог Стеван Гайич.
В Сербии, которая по-прежнему не отказывается от вступления в Евросоюз, могут принять закон об иноагентах. Законопроект в Скупщину (парламент) внесли депутаты от Движения социалистов, лидером которого является вице-премьер Александр Вулин, пишет «Комммерсант». Закон предполагает регистрацию иноагентов в реестре Минюста Сербии и маркировку. Аналогичный закон готовит в Черногории один из лидеров просербского и пророссийсого «Демократического фронта» Андрия Мандич. Гайич уверен, что это лишь жест в сторону России.
«Это только рекламный план Вучича именно в сторону России. Это привлечет внимание России, очевидно. На самом деле, думаю, что закон принят не будет, Вучич прислушается к своим «добрым друзьям», как он их называет, включая Урсулу фон дер Ляйен, Эммануэля Макрона и других… Это просто инфоповод, из которого ничего существенного не выйдет. Это было бы хорошо, но наша власть, к сожалению, далеко не такая стойкая, как грузинская, например, которая смогла с этим проектом до конца дойти», - отметил он.
По его словам, лидер Сербии Александр Вучич настаивает на европейском пути для страны, хотя население уже давно выступает против этого.
«Большинство сербов уже давно не хотят в Евросоюз, это следует из всех соцопросов. В этом мы сильно отличаемся от Грузии, Армении, Украины и так далее. Пик Евросоюза был в 2007 году, прошло больше 15 лет, популярность ЕС стремительно падает. Этот путь является уже больше обязательством, у нас даже ни одного референдума не было. У нас это не популярно. Но именно Вучич повторяет эту риторику постоянно, что наш путь», - заключил собеседник НСН.
Ранее, в мае, парламентом Грузии был принят схожий закон «О прозрачности иностранного влияния». Власти Грузии настаивают на том, что закон нужен лишь для финансовой прозрачности, а финансирование из-за рубежа и означает проведение иностранных интересов. Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе отмечал в разговоре с НСН, что закон об иноагентах приближает Грузию к цветной революции, которую представят попыткой избавиться от прокремлевского влияния, передает «Радиоточка НСН».
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