«Все уже сделано»: Солдаты НАТО в Финляндии «оттянут» российские войска к границе
Размещение на территории Финляндии войск НАТО — результат последовательных шагов, Хельсинки вправе пойти на это, сказал НСН Роман Плюснин.
Финляндия не нарушит юридические аспекты, если разместит на своей территории военные силы НАТО, России останется лишь стягивать свои войска к границе. Об этом НСН заявил младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что военная активность Финляндии заметно возросла после вступления страны в НАТО. Об этом сообщило РИА Новости. В свою очередь глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что войска НАТО могут разместиться на территории Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. Плюснин согласился с тем, что Финляндия может пойти на такой шаг, а Россия в ответ может лишь стягивать свои войска к границе.
«Это все последовательные решения, Финляндия поэтапно шла к размещению на своей территории войск НАТО, это основная цель. Да и подобные решения фактически принимаются не в Финляндии. Что может предпринять Россия? Нам придется самим размещать войска на северо-западе и усиливать их. Отношения с Финляндией сегодня находятся на низшем уровне, однако это суверенная страна, размещая войска НАТО, она ничего юридически не нарушает. Все, что можно было сделать по этому поводу, уже сделано», — заявил он.
Ранее Сухопутные войска Финляндии объявили о проведении ряда учений с 31 августа по 6 сентября, которые будут проходить в различных регионах страны, в том числе вблизи российской границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru