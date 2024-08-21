«Все уже сделано»: Солдаты НАТО в Финляндии «оттянут» российские войска к границе

Финляндия не нарушит юридические аспекты, если разместит на своей территории военные силы НАТО, России останется лишь стягивать свои войска к границе. Об этом НСН заявил младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что военная активность Финляндии заметно возросла после вступления страны в НАТО. Об этом сообщило РИА Новости. В свою очередь глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что войска НАТО могут разместиться на территории Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. Плюснин согласился с тем, что Финляндия может пойти на такой шаг, а Россия в ответ может лишь стягивать свои войска к границе.