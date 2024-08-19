Финляндия проведет учения в сентябре, в том числе у границ Россией

Сухопутные войска Финляндии объявили о проведении ряда учений с 31 августа по 6 сентября, которые будут проходить в различных регионах страны, в том числе вблизи российской границы. Соответствующее сообщение размещено на сайте сухопутных войск.

В учениях примут участие около 3,2 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники. Часть мероприятий будет проведена вблизи российской границы, включая районы Йоэнсуу, Липери и Контиолахти на востоке Финляндии, а также в Инари на севере страны.