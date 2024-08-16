Премьер Финляндии Орпо заявил об отсутствии условий для открытия границы с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в эфире телеканала MTV заявил, что в настоящее время отсутствуют необходимые условия для открытия границы с Россией.

Орпо отметил, что финские власти должны быть уверены, что Россия не будет направлять к границе людей с ненадлежащими документами. Финляндия считает, что ситуация с безопасностью на границе остается неизменной.

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По решению властей Хельсинки, граница между Финляндией и Россией остается закрытой до последующего объявления.

С ноября 2023 года Финляндия начала ужесточать правила пересечения границы из-за возросшего неконтролируемого притока беженцев из третьих стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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