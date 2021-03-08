Последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов суд отклонил

В результате решение нижестоящей инстанции, которая также отклонила иск Трампа с требованием не засчитывать результаты голосования в Висконсине, где он проиграл 20 тысяч голосов избирателей Джо Байдену, осталось в силе. Трамп не получил от Верховного суда никаких объяснений.

Хотя Трамп выиграл только одно из 55 дел, поданных в суды нижестоящей инстанции, он не признает итоги президентской кампании в США и заявляет, что выиграл выборы.

Ранее профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в эфире НСН назвал главную проблему последней избирательной кампании в США.

«Главная проблема, с которой столкнулись Соединенные Штаты – это проблема подрыва доверия к институту выборов как таковому. Предполагаю, что демократы, действительно, пошли на крайние меры фальсификации, и тут никакого сравнения с российскими выборами даже быть не может. Можно говорить, конечно, об определенных случаях неправильного подсчета голосов и о том, что этот вопрос может встать даже более остро на следующих выборах из-за изменения порядка подсчета голосов, но так, как выборы прошли в США в этот раз, такого прецедента, по-моему не было не только в России. Здесь даже сравнивать нельзя!», - считает ученый.

