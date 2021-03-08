Последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов суд отклонил
Верховный суд США принял решение отклонить последнюю из трех апелляций экс-президента страны Дональда Трампа по итогам выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу суда.
В результате решение нижестоящей инстанции, которая также отклонила иск Трампа с требованием не засчитывать результаты голосования в Висконсине, где он проиграл 20 тысяч голосов избирателей Джо Байдену, осталось в силе. Трамп не получил от Верховного суда никаких объяснений.
Хотя Трамп выиграл только одно из 55 дел, поданных в суды нижестоящей инстанции, он не признает итоги президентской кампании в США и заявляет, что выиграл выборы.
Ранее профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в эфире НСН назвал главную проблему последней избирательной кампании в США.
«Главная проблема, с которой столкнулись Соединенные Штаты – это проблема подрыва доверия к институту выборов как таковому. Предполагаю, что демократы, действительно, пошли на крайние меры фальсификации, и тут никакого сравнения с российскими выборами даже быть не может. Можно говорить, конечно, об определенных случаях неправильного подсчета голосов и о том, что этот вопрос может встать даже более остро на следующих выборах из-за изменения порядка подсчета голосов, но так, как выборы прошли в США в этот раз, такого прецедента, по-моему не было не только в России. Здесь даже сравнивать нельзя!», - считает ученый.
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