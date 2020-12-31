Трамп попросил Верховный суд США «обеспечить честность выборов» в Висконсине
Президент США Дональд Трамп обратился с апелляцией в Верховный суд страны «стремясь обеспечить честность выборов в Висконсине», сообщает предвыборный штаб политика.
Действующий глава государства на прошедших выборах получил 232 голоса выборщиков из 538, однако до сих пор не желает признавать своё поражение и считает, что демократическая партия манипулировала при подсчёте голосов.
Ранее Апелляционный суд седьмого округа США отклонил иск юристов команды Трампа о пересмотре итогов голосования в штате Висконсин, сообщает ТАСС. Кроме того, Верховный суд США отклонил иск генпрокурора штата Техас с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов выборщиков (306) получил кандидат от демократов Джо Байден, однако Трамп отказывается признать его победу, назвав поведение демократов «махинациями».
Президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США и отметил, что сотрудничество на основе равноправия и взаимного уважения отвечало бы интересам народов двух стран и всего мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru