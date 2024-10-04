«Последний пряник»: Признание талибов лишит Россию рычага воздействия на Афганистан
В ближайшее время Москва вряд ли будет готова исключить «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) из списка террористических организаций, сказал НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
В России вряд ли всерьез готовы исключить движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) из списка террористических организаций, поскольку это последний рычаг, который Москва может использовать в диалоге с Афганистаном. Об этом в интервью НСН заявил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
Решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций принято на высшем уровне, но требуется соблюсти правовые процедуры, заявил спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану. Однако Серенко усомнился в том, что России необходимо столь много времени на решение подобного вопроса.
«Вопрос процедуры исключения талибов и списка в Москве решается быстро, процедурный вопрос – не наше слабое место. На мой взгляд, Россия сегодня еще находится в раздумьях, если бы была политическая воля, вопрос был бы окончательно решен, проблема заняла бы несколько часов. Думаю, это та домашняя заготовка, которую нужно было озвучить на полях заседания московского формата консультаций по Афганистану, чтобы как-то разнообразить ассортимент обсуждаемых идей, подправить послевкусие. Судя по всем официальным сообщениям, которые выходили по итогам события, никаких прорывных вещей там не сделано, еще одно бюрократическое мероприятие. Можно долго смотреть на то, как течет вода, горит огонь и как МИД России выводит талибов из списка террористических организаций», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, решив этот вопрос, Россия утратит последний аргумент, который сегодня может использовать в сотрудничестве с Афганистаном.
«Если мы сделаем этот шаг, а результатов не получим, какие еще рычаги и пряники останутся для переговоров с талибами? В обмен на решение какого-то вопроса мы можем отправить гуманитарную помощь, но она смешно выглядит на фоне колоссальной финансовой поддержки, которую талибы получают от американцев. Американцы каждую неделю талибам дают от 40 до 80 миллионов долларов наличными, как мы можем соперничать с ними в этих подкупах? Кто сказал, что взяв деньги у американцев, талибы за мешок муки будут сотрудничать с русскими?», - резюмировал Серенко.
В мае 2024 года МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан», находящееся у власти в Афганистане, можно исключать из списка запрещенных организаций, что может стать шагом к его признанию, напоминает «Радиоточка НСН».
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