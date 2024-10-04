«Последний пряник»: Признание талибов лишит Россию рычага воздействия на Афганистан

Решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций принято на высшем уровне, но требуется соблюсти правовые процедуры, заявил спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану. Однако Серенко усомнился в том, что России необходимо столь много времени на решение подобного вопроса.

«Вопрос процедуры исключения талибов и списка в Москве решается быстро, процедурный вопрос – не наше слабое место. На мой взгляд, Россия сегодня еще находится в раздумьях, если бы была политическая воля, вопрос был бы окончательно решен, проблема заняла бы несколько часов. Думаю, это та домашняя заготовка, которую нужно было озвучить на полях заседания московского формата консультаций по Афганистану, чтобы как-то разнообразить ассортимент обсуждаемых идей, подправить послевкусие. Судя по всем официальным сообщениям, которые выходили по итогам события, никаких прорывных вещей там не сделано, еще одно бюрократическое мероприятие. Можно долго смотреть на то, как течет вода, горит огонь и как МИД России выводит талибов из списка террористических организаций», - сказал он.