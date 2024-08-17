В «Талибане» предложили России обмен делегациями для развития сотрудничества

«Делегация должна прибыть из России, чтобы изучить возможности в Афганистане. Кроме того, в Россию должна приехать делегация из Афганистана, которая должна изучить возможности во многих областях, в которых мы можем работать вместе», — отметил политик.

Шахин указал, что Кабулу и Москве нужна возможность работать сообща, отношения двух стран имеют большие перспективы. Афганистан стремится развивать взаимодействие с Россией для привлечения инвестиций и укрепления сотрудничества в различных областях.

