В «Талибане» предложили России обмен делегациями для развития сотрудничества
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) предложило РФ взаимный обмен делегациями для изучения потенциальных областей взаимного сотрудничества. Об этом заявил глава политбюро организации в Катаре Сухейл Шахин, передает РИА Новости.
«Делегация должна прибыть из России, чтобы изучить возможности в Афганистане. Кроме того, в Россию должна приехать делегация из Афганистана, которая должна изучить возможности во многих областях, в которых мы можем работать вместе», — отметил политик.
Шахин указал, что Кабулу и Москве нужна возможность работать сообща, отношения двух стран имеют большие перспективы. Афганистан стремится развивать взаимодействие с Россией для привлечения инвестиций и укрепления сотрудничества в различных областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru