Путин назвал талибов союзниками России в борьбе с терроризмом

Выступая на пресс-конференции в Астане после саммита ШОС, он отметил, что в этом смысле талибы для Москвы являются «союзниками в борьбе с терроризмом».

«Россия неоднократно получала от талибов сигналы о готовности вместе бороться с терроризмом», - добавил российский лидер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инициатива о возможном исключении «Талибана» из российского списка террористических организаций «отражает осознание реальности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

