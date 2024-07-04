Путин назвал талибов союзниками России в борьбе с терроризмом
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) контролирует власть в Афганистане. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пресс-конференции в Астане после саммита ШОС, он отметил, что в этом смысле талибы для Москвы являются «союзниками в борьбе с терроризмом».
«Россия неоднократно получала от талибов сигналы о готовности вместе бороться с терроризмом», - добавил российский лидер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инициатива о возможном исключении «Талибана» из российского списка террористических организаций «отражает осознание реальности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru