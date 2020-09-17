Последний из могикан. В отставку уходит единственный губернатор «ельцинского призыва»
Глава Белгородской области Евгений Савченко объявил о желании покинуть пост
Евгений Савченко возглавляет Белгородскую область с 1993 года. Заняв свой пост еще при президенте России Борисе Ельцине, он с тех пор выигрывал все губернаторские выборы, а в периоды отсутствия таковых переназначался на должность губернатора указами президента. Савченко - лидер среди руководителей регионов по времени пребывания на своем посту.
Заявление о досрочном сложении полномочий губернатора на имя президента Евгений Савченко уже написал, сообщила его пресс-служба. Покинуть пост главы региона Савченко решил в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, в качестве представителя которой он намерен стать членом Совета Федерации. Сейчас в верхней палате парламента регион представляют от Белгородской областной думы Иван Кулабухов, от исполнительной власти – безусловный политический патриарх, бывший глава Совета министров СССР Николай Рыжков. Вопрос о наделении Савченко полномочиями сенатора областная Дума намерена рассмотреть 22 сентября.
Последние два года Савченко оставался единственным губернатором «ельцинского призыва». Вторым после него по длительности пребывания в должности был Аман Тулеев, фактически возглавлявший Кузбасс еще в 1990-х, когда руководил одновременно Советом народных депутатов и облисполкомом. Он был назначен губернатором Кемеровской области 1 июля 1997 года. В последующие 20 лет трижды побеждал на прямых выборах, каждый раз получая поддержку более 93% избирателей, и дважды назначался главой региона. После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 1 апреля 2018 года президент Путин принял отставку Амана Тулеева по его собственному желанию.
Евгений Савченко уже представил руководителям региональных органов власти бывшего главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева, который в четверг был назначен на пост первого вице-губернатора.
Буцаев с 2013 года работал советником губернатора Московской области. После этого он стал директором госкомпании «Российский экологический оператор», однако не продержался на этом посту и года – в ноябре 2019 его уволили распоряжением премьер-министра. К тому времени ситуация в сфере оборота коммунальных отходов осложнилась до такой степени, что в дело была вынуждена вмешаться Генпрокуратура. Положение дел с бытовыми отходами в Центральной России в ее руководстве тогда сравнили со стихийным бедствием, которое может приобрести масштаб настоящего коллапса. На смену Буцаеву директором РЭО пришел Михаил Мень, бывший глава Минстроя и экс-губернатор Ивановской области.
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