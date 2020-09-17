Последний из могикан. В отставку уходит единственный губернатор «ельцинского призыва»

Последние два года Савченко оставался единственным губернатором «ельцинского призыва». Вторым после него по длительности пребывания в должности был Аман Тулеев, фактически возглавлявший Кузбасс еще в 1990-х, когда руководил одновременно Советом народных депутатов и облисполкомом. Он был назначен губернатором Кемеровской области 1 июля 1997 года. В последующие 20 лет трижды побеждал на прямых выборах, каждый раз получая поддержку более 93% избирателей, и дважды назначался главой региона. После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 1 апреля 2018 года президент Путин принял отставку Амана Тулеева по его собственному желанию.

Евгений Савченко уже представил руководителям региональных органов власти бывшего главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева, который в четверг был назначен на пост первого вице-губернатора.

Буцаев с 2013 года работал советником губернатора Московской области. После этого он стал директором госкомпании «Российский экологический оператор», однако не продержался на этом посту и года – в ноябре 2019 его уволили распоряжением премьер-министра. К тому времени ситуация в сфере оборота коммунальных отходов осложнилась до такой степени, что в дело была вынуждена вмешаться Генпрокуратура. Положение дел с бытовыми отходами в Центральной России в ее руководстве тогда сравнили со стихийным бедствием, которое может приобрести масштаб настоящего коллапса. На смену Буцаеву директором РЭО пришел Михаил Мень, бывший глава Минстроя и экс-губернатор Ивановской области.

