Белгородский губернатор подал в отставку в расчёте на Совфед

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко по собственному желанию ушел в отставку. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального правительства.

Решение о досрочном уходе с должности вызвано тем, что действующий глава региона избран депутатом областной думы. Скорее всего Савченко уйдёт в Совет Федерации, передает Ura.ru. Он может получить назначение в качестве представителя региона в верхней палате парламента на первом заседании Белгородской облдумы, которое намечено на 22 сентября.

Евгения Савченко можно назвать долгожителем среди российских губернаторов - он возглавлял Белгородскую область с 1993 года, отмечает «Свободная Пресса». На своём посту он провёл более 26 лет, 6 сроков подряд. Савченко также оставался единственным действующим руководителем субъекта РФ, занявшим пост во времена президентства Бориса Ельцина.

