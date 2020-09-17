Белгородский губернатор подал в отставку в расчёте на Совфед
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко по собственному желанию ушел в отставку. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального правительства.
Решение о досрочном уходе с должности вызвано тем, что действующий глава региона избран депутатом областной думы. Скорее всего Савченко уйдёт в Совет Федерации, передает Ura.ru. Он может получить назначение в качестве представителя региона в верхней палате парламента на первом заседании Белгородской облдумы, которое намечено на 22 сентября.
Евгения Савченко можно назвать долгожителем среди российских губернаторов - он возглавлял Белгородскую область с 1993 года, отмечает «Свободная Пресса». На своём посту он провёл более 26 лет, 6 сроков подряд. Савченко также оставался единственным действующим руководителем субъекта РФ, занявшим пост во времена президентства Бориса Ельцина.
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