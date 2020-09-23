После инаугурации Лукашенко оппозиция Белоруссии проведет акцию неповиновения

«Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения», — заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. Помимо этого, он назвал» беспрецедентной ситуацией» тайную инаугурацию Лукашенко.

Между тем, ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату его инаугурации, пообещав сделать это «ближе ко времени» церемонии.

