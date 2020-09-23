После инаугурации Лукашенко оппозиция Белоруссии проведет акцию неповиновения

Оппозиция Белоруссии собирается выйти на бессрочную акцию протеста после инаугурации Александра Лукашенко. О том, что он вступил в должность президента страны ранее в среду, 23 сентября, сообщило агентство БелТА. По информации источника, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости, сообщает RT.

В Белоруссии прошла инаугурация Лукашенко

«Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения», — заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. Помимо этого, он назвал» беспрецедентной ситуацией» тайную инаугурацию Лукашенко.

Между тем, ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату его инаугурации, пообещав сделать это «ближе ко времени» церемонии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнаугурацияБелоруссияПрезидентАлександр Лукашенко
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