Шведский радикал снова сжёг Коран

Свою акцию политик провёл напротив мечети в столице Дании, стоя в окружении полицейских в районе Копенгагена Дортевей. Он заявил, что намерен сжигать Коран на этом же каждую неделью до тех пор, «пока Швецию не примут в НАТО».

Агентство отмечает, что Палудан размахивал горящей книгой пытаясь привлечь к себе внимание, однако мусульмане, покидающие мечеть по окончании пятничной молитвы, отнеслись к провокации спокойно.

Ранее посла Дании в Анкаре вызвали в МИД Турции, где выразили протест в связи с тем, что власти разрешили провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене, сообщает RT.

