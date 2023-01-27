Шведский радикал снова сжёг Коран

Лидер ультраправой шведской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан повторно сжёг Коран, сообщает турецкое новостное агентство TRT.

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Свою акцию политик провёл напротив мечети в столице Дании, стоя в окружении полицейских в районе Копенгагена Дортевей. Он заявил, что намерен сжигать Коран на этом же каждую неделью до тех пор, «пока Швецию не примут в НАТО».

Агентство отмечает, что Палудан размахивал горящей книгой пытаясь привлечь к себе внимание, однако мусульмане, покидающие мечеть по окончании пятничной молитвы, отнеслись к провокации спокойно.

Ранее посла Дании в Анкаре вызвали в МИД Турции, где выразили протест в связи с тем, что власти разрешили провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене, сообщает RT.

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ФОТО: Коран
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