После атаки ВСУ в Новороссийске ввели режим ЧС

После атаки ВСУ, совершенной 3 мая, в Новороссийске ввели режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Кравченко.

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Он рассказал, что во время обстрела с украинской стороны в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора» и на улице Суворовской. Также есть повреждения в частном секторе Восточного района.

Мэр добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее RT сообщил, что число пострадавших в Новороссийске в результате атаки ВСУ увеличилось до пяти.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
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