После атаки ВСУ в Новороссийске ввели режим ЧС

Он рассказал, что во время обстрела с украинской стороны в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора» и на улице Суворовской. Также есть повреждения в частном секторе Восточного района.

Мэр добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее RT сообщил, что число пострадавших в Новороссийске в результате атаки ВСУ увеличилось до пяти.