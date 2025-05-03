После атаки ВСУ в Новороссийске ввели режим ЧС
3 мая 202510:33
После атаки ВСУ, совершенной 3 мая, в Новороссийске ввели режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Кравченко.
Он рассказал, что во время обстрела с украинской стороны в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора» и на улице Суворовской. Также есть повреждения в частном секторе Восточного района.
Мэр добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.
Ранее RT сообщил, что число пострадавших в Новороссийске в результате атаки ВСУ увеличилось до пяти.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru