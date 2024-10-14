Посланник Папы Римского по Украине прибыл с визитом в Москву

С рабочим визитом в Москву прибыл спецпосланник по Украине Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи, сообщило РИА Новости.

Патриарх Кирилл встретился в Москве с осужденным на Украине митрополитом

Отмечается, что визит кардинала в Россию —продолжение миссии по гуманитарной инициативе Ватикана по Украине. В ходе поездки в Россию может состояться встреча Дзуппи и патриарха Московсого и всея Руси Кирилла.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил возвращение из России украинских пленных с Папой Римским Франциском.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваВизитПапа Римский Франциск

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