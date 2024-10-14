Посланник Папы Римского по Украине прибыл с визитом в Москву
14 октября 202415:47
С рабочим визитом в Москву прибыл спецпосланник по Украине Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что визит кардинала в Россию —продолжение миссии по гуманитарной инициативе Ватикана по Украине. В ходе поездки в Россию может состояться встреча Дзуппи и патриарха Московсого и всея Руси Кирилла.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил возвращение из России украинских пленных с Папой Римским Франциском.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru