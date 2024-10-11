Зеленский обсудил возвращение пленных с Папой Римским

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил возвращение из России украинских пленных с Папой Римским Франциском. Об этом президент Украины заявил в своем Telegram-канале.

Фадеев заявил, что СПЧ выступит с инициативой против обмена иностранных наемников

Глава Украины заявил, что надеется на помощь Ватикана в возвращении пленных военнослужащих ВСУ домой, однако не уточнил, в чем будет заключаться эта помощь.

Ранее попавшие в плен в Курской области разведчики-десантники ВСУ отказались от обмена.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВатиканУкраинаПленныеПапа Римский ФранцискВладимир Зеленский

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