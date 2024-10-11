Зеленский обсудил возвращение пленных с Папой Римским

Глава Украины заявил, что надеется на помощь Ватикана в возвращении пленных военнослужащих ВСУ домой, однако не уточнил, в чем будет заключаться эта помощь.

Ранее попавшие в плен в Курской области разведчики-десантники ВСУ отказались от обмена.

