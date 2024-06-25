Патриарх Кирилл встретился в Москве с осужденным на Украине митрополитом
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), освободившись из заключения на Украине, прибыл в Москву. В Даниловом монастыре он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщила пресс-служба главы РПЦ.
Патриарх Кирилл отметил, что митрополит Ионафан по-прежнему здоров и его глаза выглядят так же, как двадцать лет назад.
В ходе встречи Митрополит Ионафан был удостоен патриархом Кириллом ордена преподобного Сергия Радонежского I степени, отмечает RT.
В августе 2023 года Винницкий городской суд приговорил митрополита Ионафана к пяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Ему были предъявлены обвинения в оправдании военной операции России, попытке свержения конституционного строя Украины, посягательстве на территориальную целостность страны и критике церковного раскола, передает «Радиоточка НСН».
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