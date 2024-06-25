Патриарх Кирилл встретился в Москве с осужденным на Украине митрополитом

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), освободившись из заключения на Украине, прибыл в Москву. В Даниловом монастыре он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщила пресс-служба главы РПЦ.

Патриарх Кирилл отметил, что митрополит Ионафан по-прежнему здоров и его глаза выглядят так же, как двадцать лет назад.