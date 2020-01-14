Послание Путина покажут на крупнейших медиафасадах Москвы

По данным издания, послание можно будет увидеть на фасаде гостиницы «Космос», Центральном телеграфе, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-Плаза».

Послание состоится 15 января в 12.00 (мск).

Ранее политики и эксперты рассказали о своих ожиданиях от очередного послания президента.

