Послание Путина покажут на крупнейших медиафасадах Москвы

14 января 202022:16

Традиционное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию покажут на крупнейших медиафасадах российской столицы. Об этом РБК сообщили в компании LBL, которая владеет соответствующими конструкциями.

Послание президента как драйвер роста зарплат

По данным издания, послание можно будет увидеть на фасаде гостиницы «Космос», Центральном телеграфе, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-Плаза».

Послание состоится 15 января в 12.00 (мск).

Ранее политики и эксперты рассказали о своих ожиданиях от очередного послания президента.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Путин послание
ТЕГИ:Владимир ПутинПослание Федеральному Собранию