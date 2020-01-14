Послание Путина покажут на крупнейших медиафасадах Москвы
Традиционное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию покажут на крупнейших медиафасадах российской столицы. Об этом РБК сообщили в компании LBL, которая владеет соответствующими конструкциями.
По данным издания, послание можно будет увидеть на фасаде гостиницы «Космос», Центральном телеграфе, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-Плаза».
Послание состоится 15 января в 12.00 (мск).
Ранее политики и эксперты рассказали о своих ожиданиях от очередного послания президента.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» в матче Евролиги
- Мужчина совершил самоподжог у здания Европарламента в Страсбурге
- Дело против Порошенко и администрации Обамы возбудят на Украине
- В Думе объяснили аномальную зиму в России происками США
- Странный сбой с «ВКонтакте» произошёл по всей России