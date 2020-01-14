Точная оценка и новый курс. Ожидания от выступления президента

Выступление главы государства с программным документом начнется в полдень в Центральном выставочном зале «Манеж». На церемонию приглашены около 1300 человек, основные адресаты послания: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших средств массовой информации. Освещать мероприятие аккредитовались около 900 российских и зарубежных журналистов.

Прошлогоднее президентское послание содержало внушительный набор предложений социально-экономического характера: льготы по ипотеке многодетным семьям и поддержка индивидуального жилищного строительства, ипотечные каникулы, рост детских пособий, подъемные для врачей и учителей в регионах, наведение порядка на рынке микрокредитования, отказ от всего, что мешает свободе предпринимательства, пересмотр поводов для заключения под стражу при расследовании экономических преступлений. В этом году наблюдатели ждут развития этого направления: речь будет идти о борьбе с бедностью, должна прозвучать тема здоровья и здравоохранения, - сказал РИА Новости политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Кроме того, по его мнению, президент обязательно коснётся демографической проблемы, представит новые инструменты помощи незащищенным слоям населения.

О своих ожиданиях от президентского послания-2020 рассказали и представители оппозиционных парламентских партий. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассчитывает на «точную оценку происходящего» в стране из уст главы государства, а также на «новый курс». На изменения социально-экономического курса рассчитывают и в «Справедливой России»: «главными проблемами для страны являются экономическая стагнация и падение реальных доходов населения», - заявил ТАСС первый замглавы фракции «справороссов» Михаил Емельянов. Обе партии ждут в этой связи существенных изменений в финансово-экономическом блоке правительства. В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил агентству, что рассчитывает на совпадение взглядов президента с предложениями партии по изменению Конституции страны. Среди инициатив ЛДПР - закрепление «роли русского народа», укрупнение регионов и передача Госдуме права утверждать состав правительства.

Реализацию задач, которые будут поставлены президентом в послании, назвал приоритетом в работе парламента, открывая весеннюю сессию Госдумы, ее спикер Вячеслав Володин. По его словам, необходимо полностью обеспечить реализацию этих задач, в отличие от прошлого года. «План предыдущего послания был выполнен только на 81%. В оставшихся 19% – нерешенные проблемы людей», - сказал Володин.

