Послание президента как драйвер роста зарплат

Реальные располагаемые доходы россиян в наступившем году вырастут на 1,5 процента, реальная заработная плата – на 2,3 процента. Такой прогноз дал в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Тот самый, который однажды уже изрядно повеселил страну рассказом о стремительном росте доходов процентов эдак на 11. Со временем министр, как видно, стал осмотрительнее оперировать цифрами, ограничиваясь исчезающе малыми величинами.

Между тем, власть располагает механизмами более значительного повышения и доходов и уровня жизни россиян – уверенность в этом высказал в эфире НСН экономист Василий Колташов:

«Рост реальных доходов мог бы быть выше, но нужно менять подход. Полезно бы решить проблему налогов для домашних хозяйств, нужно, чтобы не облагались доходы ниже 50 тысяч рублей. Нужно убрать 13% налог, снижать социальные отчисления. Но это бюджетные инициативы, связанные с расходами. Но у нас считается, что все поправится само, а эффекта от такой позиции, конечно, нет».

Собеседник НСН и ранее неоднократно говорил о необходимости снижения налогового бремени. Его, похоже, услышали: разработан законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ граждан, доход которых ниже двух минимальных размеров оплаты труда. С 1 января 2020 года размер МРОТ установлен в размере 12 130 рублей. Так что инициатива в случае принятия может коснуться весьма широких слоев населения. До сей поры дискутировалась возможность освобождения от НДФЛ лишь тех, кто живет за чертой бедности, то есть имеет доход ниже МРОТ (это, правда, уже около 20 миллионов человек, по официальным данным). Теперь, как следует из документа, делается робкий шаг к признанию того, что и на два МРОТ сыт не будешь. Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.

Возвращаясь к обещанному главой Минтруда росту реальных доходов населения в текущем году. Свое объяснение появлению этого прогноза предложил в эфире НСН гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин:

«Этот рост непринципиален. В рамках статистической погрешности. Министры российского правительства хотят в преддверии президентского послания Федеральному собранию выглядеть более-менее достойно. Но подобные цифры удручают. Они раздражают население. 1-2% ничего не решают. С помощью такого роста нельзя в обозримом будущем достичь благосостояния граждан России».

Выступление президента с посланием Федеральному собранию состоится в среду, 15 января. Комментарии высокопоставленных чиновников к нему традиционно рисуют куда более радужную, чем какие-то 1-2 процента, картину процветания человека труда после реализации поставленных президентом задач. Вот только жить в эту пору прекрасную…

