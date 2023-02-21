«Правда - за нами». Путин завершил послание Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия ответит на любые вызовы.

Путин заявил, что покинувшие Россию будут второсортными чужаками за рубежом

По его словам, все граждане - это «одна страна и один большой сплочённый народ».

«Мы уверены в себе и в своих силах. Правда - за нами», - такими словами глава государства завершил своё выступление.

Ранее Путин заявил, что никто из простых российских граждан не пожалел тех, кто лишился денег, яхт и дворцов за рубежом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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