Посла Польши вызвали в МИД России
8 апреля 202212:34
Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина в беседе с Польским агентством печати.
По словам Ясины, дополнительная информация по этому вопросу будет передана позже.
В марте Варшава приняла решение о высылке 45 российских дипломатов, которые якобы занимались разведывательной деятельностью. Послу РФ в Польше Сергею Андрееву вручили соответствующую ноту.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru