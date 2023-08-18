Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в российский МИД, сообщили в ведомстве.

МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов

Уточняется, что вызов посла связан с решением Кишинева сократить российскую дипмиссию.

В МИД России сообщили Дарии, что некоторым молдавским официальным лицам запрещен въезд на территории РФ, однако список этих лиц ведомство не обнародовало.

МИД Молдавии 26 июля объявил о сокращении числа сотрудников российского диппредставительства, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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