Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

Украинские войска обстреляли город Энергодар Система мониторинга дронов может быть интегрирована в единую экстренную службу 112 Пожар в грузовом терминале Новороссийска потушен Минобрнауки разработало методички по «Основам военной подготовки» В РПЦ обозначили страны Африки, где наблюдается дискриминация по отношению к христианам Межпланетная станция «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту