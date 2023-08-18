Посла Молдавии вызвали в МИД РФ
18 августа 202313:58
Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в российский МИД, сообщили в ведомстве.
Уточняется, что вызов посла связан с решением Кишинева сократить российскую дипмиссию.
В МИД России сообщили Дарии, что некоторым молдавским официальным лицам запрещен въезд на территории РФ, однако список этих лиц ведомство не обнародовало.
МИД Молдавии 26 июля объявил о сокращении числа сотрудников российского диппредставительства, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru