МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов

Высылка сотрудников российского диппредставительства из Молдавии негативно скажется на отношениях между государствами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

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Высылку дипломатов МИД назвал недружественным шагом. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что решение властей Молдавии отразится на жителях обеих стран.

В министерстве отметили, что в сокращенном составе российское посольство не сможет в должной мере оказывать консульские услуги.

МИД Молдавии 26 июля объявил о сокращении числа сотрудников российского диппредставительства, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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