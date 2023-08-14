МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов
Высылка сотрудников российского диппредставительства из Молдавии негативно скажется на отношениях между государствами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
Высылку дипломатов МИД назвал недружественным шагом. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что решение властей Молдавии отразится на жителях обеих стран.
В министерстве отметили, что в сокращенном составе российское посольство не сможет в должной мере оказывать консульские услуги.
МИД Молдавии 26 июля объявил о сокращении числа сотрудников российского диппредставительства, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru